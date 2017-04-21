Глава государства утвердил новую редакцию генерального плана и программу развития Могилева

20 Апреля 2017 21:05

Согласно документу, на ближайшие 8 лет областной центр станет, без преувеличения, одной большой стройплощадкой. Предусмотрено строительство новых школ, поликлиник, многофункциональных бизнес-центров, современных жилых массивов. А еще - ремонт мостов, избавление от ветхого жилья. При этом учитывались пожелания и замечания, данные в ходе рабочей поездки Главы государства в Витебский и Могилевский регионы в ноябре прошлого года.

Как изменится Могилев к 2025 году - знает Андрей Ястребов. Найти в большом городе участника самой первой масштабной застройки Могилева оказалось делом не простым. Но нам удалось. Анатолий Чепчугов. Это, в том числе, и его руками в далеких 70-ых строился самый большой многоэтажный жилой дом областного центра. Из-за своей протяженности в народе его назвали китайской стеной. С его возведением в отстроенный после войны город будто вдохнули новую жизнь.

О необходимости благоустройства города, омоложения его облика, придания лоска не раз говорил и Александр Лукашенко, посещая Могилев. В ноябре 2016-го у ратуши Президенту впервые показали проект генерального плана будущих преобразований. Почти полсотни предложений - это и строительство монументальной арки на въезде в город, и вынос из центра частного сектора, и застройка нетиповыми многоэтажками. Новые парковые зоны и современные торговые центры. Тут же Президент дает поручения главному архитектору и мэру: с реконструкцией Могилева больше тянуть нельзя.

Обновления Могилева ждут и его жители. Люди с самого начала общественного обсуждения генплана не хотели оставаться консерваторами.

Дальше - больше: заверили в городской мэрии. Старт новой программе развития Могилева дан в Казимировке. Микрорайон, который первым встречает гостей из столицы. Совсем скоро он прирастет новыми квадратными метрами жилья — почти полтора миллиона. Здесь уже строится новый детский сад на 240 мест. Кстати, сдадут его уже в этом году. Будет и школа, и поликлиника, и экспериментальные для Беларуси детские площадки.

А еще – 18-метровая арка в честь 750-летия Могилева. Ее возведут в самом центре транспортного кольца на въезде в город. С подземным переходом. В будущем - не только украшение областного центра, но и туристическая мекка, уверены архитекторы. Еще здесь возведут социальные объекты и бизнес-центр.

Масштабная реконструкция, согласно новому генплану, коснется практически всех главных дорожных артерий Могилева – в том числе и мостов. Кстати, впервые будет модернизирован самый протяженный – 402 метра - так называемый новый мост. Появится в городе и свой пешеходный мост с арками – его построят рядом с университетом Кулешова. Обновятся и городские парки.

Построят и самую необычную в Могилеве лестницу. Спуск от площади Орджоникидзе к парку на берегу Днепра. Слева – монастырь, справа - оживленная трасса: мост со львами и самым “культурным” подземным переходом в городе. В мэрии уверены: туристы оценят дизайн.

Вообще, Могилев в ближайшие 8 лет станет одной большой строительной площадкой. Но и результат того стоит.

Мэр Могилева уже часами может водить экскурсии по городу, рассказывая о проектах нового генплана. Говорит - всех преобразований, которые заметят жители областного центра в ближайшее время, не сосчитать. Первой обновят площадь Славы ко Дню Независимости. В целом же, только в этом году на реализацию городских проектов из госбюджета будет направлено свыше 11 с половиной миллионов рублей.

Кстати, чтобы принять участие в обновлении Могилева, горожанам долго ждать не придется. 22 апреля пройдет республиканский субботник. В областном центре высадят 750 молодых деревьев, по количеству юбилейных лет Могилева.