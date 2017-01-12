9 Января 2017 21:00

Добрая традиция - в эти рождественские дни отмечать труд людей, которые сделали нашу страну богаче духовно, культурно и нравственно. Сегодня Глава государства подписал указы о присуждении премий "За духовное возрождение" и спецпремий деятелям культуры и искусства. Самых высоких наград 5, а также 10 спецпремий Президента. Их обладатели - это представители разных профессий и сфер деятельности - от врачей и ученых, которые ежедневным трудом спасают тысячи жизней, до представителей духовенства, которые своим служением возрождают и укрепляют сакральную память народа. Это люди, про которых в буквальном смысле можно сказать, что это национальное достояние.

Отрадно, что среди награжденных есть и коллектив Белтелерадиокомпании за создание серии роликов "Мы сделали это вместе". Впрочем, любовь к своему делу, большой талант и доброе сердце - это то, что всех объединяет.

О тех, кто создает и обогащает современную и независимую Беларусь, Елена Бормотова. Музей сакральных шедевров. Под охраной в каменном помещении - ценная богослужебная литература и временем намоленные иконы. Экспозиция одного из старейших духовных центров Беларуси - Лавришевского монастыря - была заложена в 2010. Редкие экземпляры из библиотеки Хрептовичей. Богослужебная литература. Основа же коллекции - святые лики из местной Успенской церкви. Раритеты, которые впечатлили даже сотрудников Нацмузея.

Монастырь основан еще в XIII столетии. Он не однажды разрушался и восстанавливался опять. Он принадлежал представителям нескольких религий. Однако и сегодня остается православной святыней. Современная эпоха возрождения началась в 2000 со строительства одной церкви. Неман отрезал монахов от цивилизации. Приходилась переправляться на лодках. Статус монастыря духовное место получило почти 10 лет назад. Сегодня это настоящий комплекс - несколько храмов и монастырские здания для паломников и обитателей. А их всего около десяти человек.

Духовность - фундамент в воспитании и культурного наследия страны. Место, где когда-то работала воскресная школа Свято-Духова собора, в намоленных помещениях бывшего монастыря базилианок - музыкальное сокровище Беларуси - детская музыкальная школа искусств № 10 имени Глебова. Рядом дом, где рос будущий великий композитор Станислав Монюшко. Среди выпускников - победители детского "Евровидения" - Ситник и Кунец. Десятки лауреатов спецфонда Президента. Успеху их учеников аплодируют в мире. А учитель чаще всего остается за кадром триумфаторов. Их талант, умноженный на трудоспособность молодых гениев, не может остаться без внимания государства.

Традиция чествовать белорусов, которые своим трудом утверждают идеалы духовности, справедливости и добра, зародилась в 97-м, когда был подписан указ о присуждении первых премий "За духовное возрождение". С той поры их всегда вручают в светлые рождественские дни, которые для белорусов издавна были временем милосердия и благотворительности. За 20 лет сотни наших соотечественников стали лауреатами премии. Это всегда были неординарные, одаренные и самоотверженные личности, работа которых составляет гордость нации, они делают много для популяризации нашей самобытной национальной культуры за рубежом.

В этом году среди номинантов и наши коллеги - сотрудники Белтелерадиокомпании, что работали над созданием имиджевых видеороликов "Мы сделали это вместе", которые демонстрировались на всех каналах медиахолдинга.

Символически, что за Год культуры высокими государственными премиями отмечены ведущие академические коллективы, которые популяризируют национальное культурное наследие за рубежом. Театр, который срывает овации в Париже, - Купаловский.

Когда-то спектакли этого театра смотрел сам Купала. Главная драматическая сцена Беларуси заложила фундамент национальной актерской школы. Первые звезды белорусской сцены - Станюта, Макарова, Глебов. Можно перечислять бесконечно, те, кто раньше выходил на легендарную сцену и создал ту неповторимую купаловскую ауру.

Театр, который приветствует зрителя уже 97 сезон. Коллектив, которому служат целыми семейными династиями. Репертуар - национальная белорусская классика. Только "Павлинку" здесь дают более 70 сезонов. И билетов не достать.

Сегодня купаловцы дают свои спектакли еще и с синхронным переводом на английский и русский язык. Театр, с которого, по-сути, и началась белорусская профессиональная театральная жизнь, сегодня - самый современный и прогрессивный в техническом плане. Современное оборудование по последнему слову театральной моды.

Те, кто возвращает к жизни маленьких белорусов, детей с тяжелыми заболеваниями, занимается их реабилитацией, дарит надежду и улыбки. Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов в этом году среди лауреатов премии "За духовное возрождение". Вместе с ними и те, кто отвечает за образованность общества. Один из старейших вузов страны - Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка. За вклад в духовное и гуманитарное воспитание нации высокой премией отмечена Федерация профсоюзов Беларуси. Охрана и сохранение объектов национальной историко-художественной ценности - основное направление работы заведующего кафедрой архитектуры жилых и общественных зданий Белорусского национального технического университета Сергея Сергачева. Премию он получает за создание единственной в своем роде книги "Народное зодчество Беларуси. История и современность".

Люди и коллективы, которые своим трудом, духовностью и силой веры становятся неофициальными дипломатами. Они распространяют наши национальные традиции, культурное наследие, художественные и сакральные достояния далеко за пределами Беларуси. Они - яркий пример идеалов гуманизма и милосердия.