11 Января 2017 15:27

Наша забота, а не енота. Героями новой кампании раздельного сбора мусора стали популярные персонажи Интернета. Главная цель - подключить к сортировке мусора как можно больше людей. Ежегодно для этого в столице создается и необходимая инфраструктура. Вскоре удобные контейнеры появятся во всех столичных дворах.

Чего не хватает, чтобы сделать раздельный сбор не принуждением, а полезной привычкой, разбиралась Наталья Кузьмицкая. Когда раздельный сбор мусора не принуждение, а привычка. Уже несколько лет Александр Петкевич делает выбор в пользу природы. С течением времени его экологическую инициативу поддержала вся семья.

Для большинства такая сортировка мусора пока исключение, чем правило. Однако в последние годы культура раздельного сбора отходов понемногу приживается. Прежде всего благодаря инициативным и неравнодушным людям, а также за счет модернизации предприятий, которые занимаются сбором и переработкой мусора.

Благодаря большой информационной кампании, объединенной под названием "Моя цель - 99", многие узнали, что из макулатуры можно получить новенькие тетради, из пластиковых бутылок - тазики и ведра, из битого стекла - банки и бутылки. Новые знания подталкивают к действию. Быть активными и разборчивыми призывают и популярные герои Интернета.

Узнать, как делать это правильно, можно в образовательном пространстве "Экотехнум". Хотя на первый взгляд раздельный сбор мусора - простая наука.

Для определенных видов мусора: стекла, бумаги и пластика - в столице размещено почти 12 500 контейнеров. Оцинкованные ящики на практике не очень удобные. Производители уже получили задание сделать в контейнерах отверстия большего размера. В условиях раздельного сбора мусора новые схемы логистики разрабатывают и обслуживающие организации. Чтобы вывозить отходы отдельно и сразу перерабатывать их.