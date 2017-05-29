Геннадий Давыдько встретился с жителями Островца

31 Мая 2017 19:20

В Островце Гродненской области разговор сегодня шел о духовной составляющей. Жизнь этого городка стремительно развивается - тон задает строительство Белорусской АЭС.

Развитие атомной энергетики в стране активно освещают и журналисты, в том числе телевидение. Знакомство с особенностями работы теле- и радиоканалов стало доминантой встречи Председателя Белтелерадиокомпании Геннадия Давыдько с жителями города и теми, кто развивает его инфраструктуру. Впрочем, акценты диалога периодически смещались на жизнь Островца, которая, по словам Геннадия Давыдько, в определенном смысле стала точкой информационного давления.

Геннадий Давыдько, Председатель Белтелерадиокомпании: "Возникает много неприятных диалогов и разговоров касательно безопасности этого строительства. Белорусские власти делают все возможное для того, чтобы максимально открыть этот процесс. Приглашают экспертов и демонстрируют всему миру, что это самая передовая стройка такого уровня".

Уже завтра Островец примет у себя выездное заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и СМИ. В День защиты детей одним из вопросов, которые рассмотрят парламентарии, станут правовые основы информационной безопасности ребенка.