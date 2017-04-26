Геннадий Давыдько: Общественным объединениям и организациям нужно более активно сотрудничать со СМИ

27 Апреля 2017 12:07

Общественным объединениям и организациям нужно более активно сотрудничать со средствами массовой информации. Такую мысль высказал Председатель Белтелерадиокомпании на встрече с активом Гомельской области. Геннадий Давыдько отметил, эти структуры - весомая часть нашего общества. Они - как часть двигателя прогресса и нашей независимости, возможности которого используются не в полной мере.

Как положительный пример глава медиахолдинга отметил работу Федерации профсоюзов Беларуси. А также Геннадий Давыдько отметил, от инициативы общественных организаций и объединений в какой-то мере зависит и результат работы СМИ. К слову, только в Гомельской области зарегистрированы и работают 227 местных структур общественных объединений и 235 - политических партий.