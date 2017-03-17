Генеральный прокурор прокомментировал задержание в России Юрия Баранчика

17 Марта 2017 15:09

Генеральный прокурор Беларуси прокомментировал журналистам задержание в России Юрия Баранчика. Как отметил Александр Конюк на межведомственной конференции, ведомство готово предоставить российской стороне всю необходимую информацию. О том, что задержанный подал ходатайство на имя президента России о предоставлении политического убежища, стало известно накануне.

Александр Конюк, Генеральный прокурор Беларуси: "Экстрадиция предусматривает определенный порядок, и к нам поступит заявление из генпрокуратуры или документы поступят. Мы выдадим все необходимое для этих целей. Но по определению, я априори говорю, если человек совершил преступление, он должен быть у нас в Беларуси. То, что он там заявляет о политическом убежище и все остальное, - это уловки и не более чем пиар".

Скандал вокруг "Регнума" разгорелся в декабре в связи с публикацией агентством ряда материалов. Правоохранительные органы Беларуси задержали троих граждан, которые писали заказные статьи под псевдонимами - им предъявлено обвинение в разжигании расовой, национальной. религиозной вражды. В настоящее время все под стражей. Нанимателем задержанных был именно Баранчик.