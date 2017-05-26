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Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о роли профессионального перевода
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25 Мая 2017 21:13

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о роли профессионального перевода

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которую предложила Беларусь, о роли профессионального перевода. Уникальный документ подчеркивает важность укрепления и сохранения многоязычия в дипломатической сфере. Разработку документа наша страна инициировала при поддержке Азербайджана. Cоавторами резолюции стали 27 государств - участников организации. Постпред Беларуси при ООН Андрей Дапкюнас отметил своевременность разработки документа и его символическую направленность не на институты и структуры, а прежде всего на людей, от которых зависит успех работы организации. Один из основных элементов резолюции - провозглашение 30 сентября Днем святого Иеронима, покровителя переводчиков, Международным днем перевода.

  

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