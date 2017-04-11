Где летом рыбаков ждет богатый улов - топ клевых мест

12 Апреля 2017 21:25

На дне Минского моря вырос еловый лес. Необычные заросли на глубине разместили волонтеры специально для нереста судака. Экодомики из кирпича и хвойных лапок возвышаются над илистым дном водохранилища и защищают икринки, а затем и мальков рыбы от хищников и песка. Таким образом уже летом у подводных обитателей ожидается настоящий беби-бум. Где уже летом рыбаков ждет богатый улов - топ клевых мест составил

Возвращаться с Минского моря без улова Геннадию Иванкиву хоть и непривычно, но вовсе не обидно. На этот раз заядлый рыбак вместе с коллегами по увлечению превратили берег водохранилища в open-air мастерскую, где собирали еловые экоколыбели для судака.

Геннадий Инванкив, представитель большого рыболовного интернет-клуба: "На Минском море очень большой прессинг со стороны рыбаков. Поэтому сама рыба просто не успевает воспроизводиться. Мы же вылавливаем рыбу, значит должны ей и помочь".

Рыба откладывает икру на хвойные лапки - в таком зеленом шалаше потомство защищено от хищников, а постоянный поток воды будет поддерживать в гнезде чистоту. Поэтому беби-бума у подводных обитателей можно ждать уже этим летом.

В семье Сущинских шутят, что в их случае страсть к рыбалке и вовсе передается по наследству, правда, только по мужской линии. Отец и сын на пару соорудили несколько десятков домиков для рыбы, чтобы уже летом пополнить альбом новыми трофеями - семейный тандем освоил современную рыбосберегающую фоторыбалку.

За один раз на лодке можно перевезти несколько десятков таких гнезд для судака. Причем, чтобы их опустить под воду, нужно отъехать достаточно далеко от берега на глубину, туда, где и гнездится судак. Опускать конструкцию в воду совсем просто. Вот и всё.

Кроме того, подводный мир Заславского водохранилища пополняют и взрослой рыбой. В этом сезоне сюда переселили 10 тысяч щук.

Благодаря постоянному зарыблению забурлила жизнь и в других водоемах страны. Только в прошлом году сюда из рыбхозов эмигрировали более 30 тонн щуки, толстолобика, карпа, карася и других подводных обитателей. Рыболовный же сезон в Беларуси начнется сразу после периода нереста, а пока озера остаются свободной от удочек и поплавков территорией.