Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Гастрономические туры и событийный туризм
Общество
RSS
Гастрономические туры и событийный туризм
Скачать Поделиться

2 Февраля 2017 08:05

Гастрономические туры и событийный туризм

Это топовые направления отдыха, на которые сделан акцент выставки "Профтур". Лидеры профсоюзных туроператоров разработали более тысячи предложений для белорусов. Самым популярным остаются санатории. Также в топ вошли тематические экскурсии как в Европе, так и у нас - этнофестивали и знакомство с кулинарными традициями. Среди новинок и перемены в гостиничных номерах: операторы предлагают поселиться в экокомнатах.

На выставке можно и забронировать предстоящий отдых. А членам профсоюза приятный бонус - скидка 25% на тур и 20 - на проживание.

  

Другие новости

Учитель по призванию Настаўнік па прызванні 01.02.2017 21:21 / Общество Учитель по призванию

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =