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ГАИ: Водителям необходимо двигаться с включенным светом фар
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10 Марта 2017 15:19

ГАИ: Водителям необходимо двигаться с включенным светом фар

Госавтоинспекция напоминает, резкое изменение погоды заставляет водителей быть очень внимательными на дороге, особенно во время тумана. Усилен контроль со стороны ГАИ, особенно в темное время суток. Пешеходам необходимо обозначать себя фликерами. Водителям не забывать двигаться с включенным светом фар.

  

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