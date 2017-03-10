ГАИ: Водителям необходимо двигаться с включенным светом фар

10 Марта 2017 15:19

Госавтоинспекция напоминает, резкое изменение погоды заставляет водителей быть очень внимательными на дороге, особенно во время тумана. Усилен контроль со стороны ГАИ, особенно в темное время суток. Пешеходам необходимо обозначать себя фликерами. Водителям не забывать двигаться с включенным светом фар.