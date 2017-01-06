ГАИ рекомендует водителям пользоваться общественным транспортом

6 Января 2017 15:24

Утром в столице сошел с рельсов трамвай при заезде на разворотное кольцо "Тракторный завод". В салоне пассажиров не было. Движение трамваев 3, 6 и 9 маршрутов временно было задержано. Вместо организовали автобусный маршрут. Сейчас трамвайное движение восстановлено.

На дорогах столицы за прошедшие сутки зафиксировано почти 140 аварий, в основном незначительных, в которых не пострадали люди. ГАИ помогла и автовладельцам, чьи машины съехали в кювет или заглохли на трассах. Минус не повлиял на работу национального аэропорта. Поезда также курсируют по расписанию.

ГАИ рекомендует водителям оставить личные автомобили дома и пользоваться общественным транспортом. Если же поездку отложить нельзя, в дорогу необходимо взять горячий чай, трос и провода, чтобы завести машину, которая может заглохнуть.