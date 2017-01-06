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ГАИ рекомендует водителям пользоваться общественным транспортом
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6 Января 2017 15:24

ГАИ рекомендует водителям пользоваться общественным транспортом

Утром в столице сошел с рельсов трамвай при заезде на разворотное кольцо "Тракторный завод". В салоне пассажиров не было. Движение трамваев 3, 6 и 9 маршрутов временно было задержано. Вместо организовали автобусный маршрут. Сейчас трамвайное движение восстановлено.

На дорогах столицы за прошедшие сутки зафиксировано почти 140 аварий, в основном  незначительных, в которых не пострадали люди. ГАИ помогла и автовладельцам, чьи машины съехали в кювет или заглохли на трассах. Минус  не повлиял на работу национального аэропорта. Поезда также курсируют по расписанию.

ГАИ рекомендует водителям оставить личные автомобили дома и пользоваться общественным транспортом. Если же поездку отложить нельзя, в дорогу необходимо взять горячий чай, трос и провода,  чтобы завести машину, которая может заглохнуть.

 

 

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