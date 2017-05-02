2 Мая 2017 18:42

Чтобы начать сезон без нарушений, ГАИ проводит масштабную акцию по предупреждению аварий с участием мотоциклистов. Отметим, только с начала года в столице произошло четыре ДТП с участием байкеров, в которых один человек погиб, еще три получили травмы. Что становится причиной таких аварий и как изменятся правила получения категории "А"? Александр Хоровец продолжит тему.

Сергею Чугунову за 7 лет байкерского стажа не раз приходилось встречаться с инспекторами ГАИ. Однако его водительский талон всегда остается без проколов. Секрет - в выполнении правил, признается мотоциклист. А еще опыт. Чего не всегда хватает новичкам на двухколесных.

По словам опытных байкеров, именно на второй сезон новички чаще всего попадают в аварии. Причина - в самоуверенности. Кроме того, мотоцикл сегодня далеко не роскошь, а доступный для многих транспорт. Поэтому в автошколах - небывалый ажиотаж на получение категории "А".

Илону Щербакову подтолкнуло прийти в автошколу… место пассажира на мотоцикле. В течение двух сезонов она ездила на байке, держась за мужа. Курсантка признается, опыт управления авто достаточный, однако управлять мотоциклом - совсем другое дело. Еще одну категорию планирует открыть в июне. Однако больше всего боится выезжать в город.

В таком случае инструкторы по вождению советуют новичкам ездить на мотоциклах, мощность которых не больше учебных.

Сегодня получить удостоверение на вождение мотоцикла можно за месяц. Однако этого не хватает для уверенной езды на городских улицах, утверждают специалисты. Во время экзаменов курсанты сдают только 2 элемента вождения на площадке. Теоретический экзамен ждет тех, у кого нет водительского удостоверения на авто или трактор.

Согласно словам инспекторов ГАИ, получить категорию "А" станет сложнее. Так, прием практического экзамена у курсантов будет проходить в два этапа. Во-первых, практическое испытание на площадке осложнят новыми элементами, во-вторых - байкерское удостоверение выдадут только после того, как курсанты продемонстрируют свое мастерство в реальных городских условиях.

Однако точных сроков в смене сдачи экзаменов специалисты пока не называют. Поэтому инспекторы ГАИ очередной раз напоминают водителям быть взаимно вежливыми на дороге.

С начала сезона в столице мотоциклисты четыре раза попадали в аварии. Один байкер погиб. Еще четыре человека попали на больничную койку. Инспекторы ГАИ уверены: хорошая дорога доведет из пункта А в пункт Б только в том случае, если придерживаться правил.