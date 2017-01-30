30 Января 2017 15:18

Госавтоинспекция Минской области ищет водителя, который насмерть сбил женщину в Смолевичском районе. Автомобиль двигался в направлении Минска и на шестом километре автодороги Слобода-Новосады сбил на проезжей части пешехода. В результате 31-летняя жительница деревни Лужки Смолевичского района погибла на места. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

ГАИ призывает водителей быть предельно внимательными в темное время суток, выбирать безопасную скорость и держать дистанцию. Тем более, в ближайшие дни на дорогах будет скользко. Синоптики прогнозируют небольшой снег и гололедицу. В ночь на вторник в столице и области до минус семи, завтра днем минус четыре, пасмурно и ветренно. В среду днем преимущественно без осадков и до минус пяти. А с четверга потеплеет. Днем ожидается до минус двух, в пятницу один ниже нуля. Температурный режим будет на 3-5 градусов выше нормы.