Фронтовой Новый год

30 Декабря 2016 07:04

Сегодня о Великой Отечественной, кажется, мы знаем очень много. Гриф "секретно" снят с многих документов. Но и сейчас неизученными остаются отдельные сюжеты той войны. В частности, почти неизвестно о праздновании Нового года в партизанских отрядах. Этой темой исследователи стали заниматься всего несколько лет назад. Историческая правда о том, как наши прадеды отмечали Новый год на передовой, - в репортаже Елены Бормотовой.

Подарок Новому году от Деда Мороза - символическая шкатулка с обозначенными на карте освобожденными городами. Заглавный рисунок настенной газеты партизанской бригады имени Калинина, что действовала на Минщине. Передовица начала 44-го. Создавали в землянках на кусках любой бумаги - и обрывках обоев, и трофейных картах.

Лучшим подарком партизан на праздник Нового года были спланированные боевые операции. Разгром немецкого гарнизона или подрыв поезда. А дети ждали партизанского Деда Мороза с трофейными подарками. Атрибутом праздника и на фронтах, и в партизанских отрядах оставалась елка. Только украшали ее погонами, бинтами, ватой, картоном и даже стреляными гильзами. Многие привычные вещи переделывали в новогодние игрушки, так, химическая колба становилась звездой на елке, лампочки без цоколя - шарами. Даже на открытках того времени Дед Мороз часто превращался в бородатого партизана.

Первый военный Новый год встречали в разгар московской битвы, когда враг находился всего в нескольких десятках километров от советской столицы. Тем не менее в самом городе печатали и выпускали серию новогодних открыток. Поздравления от родных получали на разных фронтах, в партизанских отрядах и в госпиталях.

Буквально несколько дней назад фонды Музея истории Великой Отечественной пополнились открытками периода 1942 и 1943 годов. Военного следователя Куликова с Новым годом поздравляли его дети. Желали бить немцев и возвращаться домой. Живым. Традиция отмечать Новый год в военные 40-е, как ни странно, не прекращалась.

Светлана Потупчик, главный хранитель фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны: "Много лет тому назад о праздниках и войне не говорили вовсе. И даже то, что было в наших коллекциях, оно, скажем так, не изучалось с этой точки зрения. Интересовала нас, например, партизанская печать, но с точки зрения боевой деятельности, но не с точки зрения праздников".

И в годы войны перед боем курантов люди слушали новогоднюю речь Председателя Президиума Верховного Совета СССР Калинина. Конечно же, сводки Совинформбюро. В тылу врага, несмотря на тяжелые условия: недостаток продуктов питания, разруху, - люди отмечали праздник. В первую очередь для детей. А за праздничным столом, где часто был только кусок хлеба, люди просили одного - Победы.