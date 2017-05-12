Французский выбор обсуждаем вместе завтра в ток-шоу "Форум"

14 Мая 2017 12:05

В ток-шоу "Форум" анализируем одну из самых драматичных электоральных кампаний в новейшей истории Евросоюза. Сможет ли теперь единая Европа перевести дух, не беспокоясь о своей целостности, или результаты нынешних выборов - только начало большого передела в Старом Свете? Почему это противостояние мир будет помнить еще долго? Французский выбор обсуждаем вместе завтра в 8 вечера в ток-шоу "Форум".