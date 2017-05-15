Французский выбор обсуждаем вместе сегодня в ток-шоу "Форум"

15 Мая 2017 07:01

В ток-шоу "Форум" анализируем одну из самых драматичных электоральных кампаний в истории Евросоюза.

Сможет ли теперь единая Европа перевести дух, не беспокоясь о своей целостности? Или результаты нынешних выборов - только начало большого передела в Старом Свете? Почему это противостояние мир будет помнить еще долго? Французский выбор обсуждаем вместе сегодня в 8 вечера в ток-шоу "Форум".