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Французский выбор обсуждаем вместе сегодня в ток-шоу "Форум"
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15 Мая 2017 07:01

Французский выбор обсуждаем вместе сегодня в ток-шоу "Форум"

В ток-шоу "Форум" анализируем одну из самых драматичных электоральных кампаний в истории Евросоюза.

Сможет ли теперь единая Европа перевести дух, не беспокоясь о своей целостности? Или результаты нынешних выборов - только начало большого передела в Старом Свете? Почему это противостояние мир будет помнить еще долго? Французский выбор обсуждаем вместе сегодня в 8 вечера в ток-шоу "Форум".

  

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