Форум "Молодежное лидерство" открылся сегодня

10 Июня 2017 15:09

Встречи с представителями власти и депутатским корпусом, обмен мнениями, лекции и другие образовательные проекты предлагают участникам форума "Молодежное лидерство", который открылся сегодня. Победители конкурсов и олимпиад, а также лауреаты спецфонда Президента - всего 355 человек -- целую неделю проведут в Национальном образовательном центре "Зубренок". Ну, а сегодня юные лидеры возложили цветы к стеле "Минск – город-герой", а также посетили Академию управления.

Молодежный форум проводится впервые. Его цель - помочь раскрыться молодым талантам в различных сферах жизни.