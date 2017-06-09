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Форум "Молодежное лидерство" открылся сегодня
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10 Июня 2017 15:09

Форум "Молодежное лидерство" открылся сегодня

Встречи с представителями власти и депутатским корпусом, обмен мнениями, лекции и другие образовательные проекты предлагают участникам форума "Молодежное лидерство", который открылся сегодня. Победители конкурсов и олимпиад, а также лауреаты спецфонда Президента - всего 355 человек -- целую неделю проведут в Национальном образовательном центре "Зубренок". Ну, а сегодня юные лидеры возложили цветы к стеле "Минск – город-герой", а также посетили Академию управления.

Молодежный форум проводится впервые. Его цель - помочь раскрыться молодым талантам в различных сферах жизни.

  

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