Общество
31 Марта 2017 19:02
Форум городов-побратимов проходит в Могилеве
В этот раз он посвящен Дню единения Беларуси и России, который страны отметят 2 апреля.
Главы администраций, руководители предприятий обсуждают перспективы двусторонних отношений, в том числе в образовании и культуре. Наша страна сотрудничает с 80-ю российскими регионами. Заключено более 300 договоров между областями Беларуси, Минском и субъектами Российской Федерации. А также городами, районами и муниципальными образованиями. По словам участников форума, во многом именно благодаря побратимскому движению за последние годы существенно вырос белорусско-российский товарооборот.
По итогам форума еще одними побратимами стало больше: соответствующий договор подписали главы Шарковщинского и Псковского районов.
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