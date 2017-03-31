Форум городов-побратимов проходит в Могилеве

31 Марта 2017 19:02

В этот раз он посвящен Дню единения Беларуси и России, который страны отметят 2 апреля.

Главы администраций, руководители предприятий обсуждают перспективы двусторонних отношений, в том числе в образовании и культуре. Наша страна сотрудничает с 80-ю российскими регионами. Заключено более 300 договоров между областями Беларуси, Минском и субъектами Российской Федерации. А также городами, районами и муниципальными образованиями. По словам участников форума, во многом именно благодаря побратимскому движению за последние годы существенно вырос белорусско-российский товарооборот.

По итогам форума еще одними побратимами стало больше: соответствующий договор подписали главы Шарковщинского и Псковского районов.