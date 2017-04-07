Общество
7 Апреля 2017 15:24
Фонтаны в Минске включат на следующей неделе
В этот раз сезон начнется раньше - 14-го апреля, и забурлит больше декоративных источников. В этом году их будет 34. Впечатлит восстановленный фонтан-ширма у Национальной библиотеки. Это второй в городе водомет, который размещается буквально на воде. Его серебряные потоки создадут визуальный эффект веера. Такое оборудование используется впервые.
Напомним, самым большим по числу потоков считается фонтан на площади Независимости, лидер по высоте - "Парус", что в парке Победы, а самый старый - "Мальчик с лебедем". Водный старт по традиции дадут у Театра оперы и балета.
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