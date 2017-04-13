13 Апреля 2017 15:25

Музыкальные, светодинамические и каскадные - фонтаны столицы готовятся начать сезон. В этом году зажурчат 34 водных источника. Каждый имеет свои особенности: у водомета "Столица" самая сложная подземная система, которая размещается на глубине 20 метров, водомет у Театра оперы и балета - самый большой, его площадь составляет 10 каскадов, уже в пятницу заработает фонтан-ширма. Единственный в городе, который одной струей создает визуальный эффект веера. Накануне открытия городские источники протестировала Юлия Токарь.

Три бронзовых аиста, стеклянный сферический купол и образы гербов - композиция этого декоративного источника не только украшает подземный торговый центр, а всю площадь Независимости. Но мало кто знает, что сердце бурлящего источника находится на глубине 20 метров.

Фонтан и самый технически сложный. Серебристые брызги проходят через 800 особых насадок. Вода к ним поступает из 60 насосов. Во время зимней паузы трубопроводы восстановили, форсунки промыли, чтобы в апреле потоки забили с новой силой.

Все 34 водных источника готовят к новому сезону - резервуары и гранитные скульптуры очищают от песка и пыли.

Последний тест-драйв прошла и синхронизация света и музыки на фонтане с амфитеатром. Автоматическая система с видеокамерами позволяет управлять водометом дистанционно.

Под звуки джаза пенные потоки будто затанцевали в унисон. Вода плавно опускается и поднимается от 50 сантиметров до 8 с половиной метров. Такой светодинамический танец с первых аккордов привлекает прохожих.

Новый сезон, а значит новые водные открытия. В этом году водных источников станет больше.

А сейчас протестируем обновленный фонтан-ширму. Вручную запускаем все три насоса, получается настоящее шоу. Водная феерия напоминает хвост павлина. Такой визуальный эффект создает буквально одна струя.

Фонтан на воде, с амфитеатром либо каскадный - каждый с 34 бурлящих источников отличается своей технической возможностью и особенным визуальным эффектом. Новый пенный сезон фонтаны начнут уже завтра в 6 часов вечера у Театра оперы и балета.