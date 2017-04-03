3 Апреля 2017 15:22

Площадка у столичного Дворца спорта на полчаса превратилась в большой танцевальный зал под открытым небом. Флешмоб под названием "Танцы за мирное будущее" объединил несколько сотен человек. Ритм задавали известные танцоры из Германии, США, Франции. А энергичные движения в стиле хип-хопа, диска и модерна повторяли даже прохожие.

Евгения Яковлева, участница танцевального флешмоба:

"Это круто, ты задаешь ритм, твои студенты за тобой повторяют".

Юст Бергер, участник танцевального флешмоба (Германия):

"Белорусские танцоры хорошо подготовлены, у них большая мотивация. Они танцуют с большим удовольствием. Я впервые в Беларуси, и здесь отличная атмосфера. Танцы - это то, что объединяет людей по всему миру".

Флешмоб организовали в рамках мирового танцевального форума "Неделя детей и молодежи". Он прошел в столице в седьмой раз. Участниками стали шесть тысяч танцоров из 15 стран.