Общество
12 Июня 2017 19:08
Физлица в Беларуси смогут покупать валюту на бирже
Физлица в Беларуси уже в этом году смогут покупать валюту на бирже. Сегодня об этом сообщил председатель правления Белорусской валютно-фондовой биржи Андрей Аухименя.
Процедура простая: достаточно оформить и отправить заявку через мобильный или интернет-банкинг с указанием суммы и курса, по которому гражданин готов купить валюту. Преимущество сервиса в том, что в кассах банков курс меняется не так часто, как на бирже. Значит иностранные денежные знаки покупатель может приобрести максимально выгодно.
Белорусская валютно-фондовая биржа технически готова и к прямому участию физлиц в торгах. Но пока услуга будет доступна при посредничестве банков. Требуется доработка и изучение спроса на новый сервис.
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