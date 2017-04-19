19 Апреля 2017 15:12

Финансовая милиция Беларуси выступает за декриминализацию преступлений в сфере незаконной предпринимательской деятельности и предлагает пересмотреть некоторые статьи УК в пользу развития деловой инициативы. Некоторые статьи Уголовного кодекса могут быть переведены в сферу административного. Так, например, статья "Выманивание кредита или субсидий" зачастую возбуждается в отношении тех руководителей, которые используют деньги нецелесообразно. Однако анализ показал, что в большинстве случаев субъекты хозяйствования добровольно и своевременно возвращают кредиты. Также в департаменте считают возможным декриминализировать статьи "Уклонение от погашения кредиторской задолженности" и "Незаконная предпринимательская деятельность".

Виктор Франскевич, замдиректора Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси: "В части запрещенной предпринимательской деятельности присутствует в Уголовном кодексе специальные составы, как, к примеру, незаконный оборот наркотиков, торговля оружием, торговля людьми, т.е. ответственность уголовная за такие деяние уже есть. В части деятельности без госрегистрации мы предлагаем реформировать эту статью, т.е. добавить в статью 243. Это “Уклонение от уплаты сумм налогов сборов".

Декриминализация экономических рисков предусмотрена и в Программе социально-экономического развития Беларуси до 2020 года. По словам специалистов, комплекс таких мер поможет раскрепостить деловую инициативу.