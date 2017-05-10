Финальные аккорды Дня Победы в Гомеле и Витебске

10 Мая 2017 12:03

Ярким финалом празднования Дня Победы в Гомеле стало массовое исполнение песни "День Победы".

Для этого на одной из площадок города собрались тысячи гомельчан. После чего небо областного центра раскрасили красочные фейерверки. Ими можно было любоваться в четырех точках Гомеля.

А в северном регионе Беларуси финальные аккорды Дня Победы прозвучали на главной площади города. Торжественную атмосферу на площади Победы создавали светомузыкальные фонтаны, иллюминация, а также огромные светодиодные экраны - у главной сценической площадки праздника.