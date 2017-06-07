Финальная битва среди "зеленых строителей" прошла в столице

7 Июня 2017 18:48

Вместо полотна и масла - клумба два на два метра, цветы и растения. Живыми красками "рисовали" 11 претендентов на звание "Минский мастер".

За созданием ароматных сюжетов следила Александра Драгун. В этом миниатюрном городе дома высотой 50 сантиметров возводят из живых бутонов и удивительных растений. С полутысячей "строительных материалов" ловко управляется Юлия Радько. 8 лет она украшает столицу, в частности, Первомайский район.

Сегодня и только в рамках соревнования озеленители составляют цветочные пазлы на скорость. Две часа на то, чтобы на однотонном фоне распустился ароматных ковер из цветов и растений.

Вместо полотна и масла - участок земли 2 на 2 метра, цветы и растения. Живыми красками по чернозему рисуют 11 претендентов на звание "Минский мастер". Сюжеты ароматных композиций они посвятили детям. Поэтому в парке Горького у набережной Свислочи оживают сказочные герои и страны, мифические существа и картины мультфильмов.

Над фигурными клумбами и многоярусными композициями растений вдоль столичных проспектов и магистралей трудятся озеленители "Центра". Сегодня у специалистов из 2-й бригады стилизованный сюжет. Из розовых бегоний и альтернантер они "вырастили"… яблоко.

В этом году конкурс "Минский мастер" проходит в столице в одиннадцатый раз. Ежегодно он объединяет представителей разных профессий и специализаций - от инженеров-строителей до врачей-кардиологов. Пожалуй, единственными, кто неизменно среди конкурсантов - специалисты "Минскзеленстроя".

"Зеленые строители" на день стали учениками. Как в студенческие годы они тянули билеты с теоретическими вопросами, чтобы затем приступить к практике.

В этом году в конкурсе 40 профессий. До финиша остается полтора месяца и половина специальностей, среди которых рабочий по комплексной уборке дворовых территорий, хаус-мастера, специалисты по техобслуживанию зданий. А заветный титул главного мастера столицы победители получат в сентябре.