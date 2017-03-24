Финал республиканского конкурса Hi-Tech прошел в столице

24 Марта 2017 15:42

От робототехники до нейропилотирования. Финал республиканского конкурса Hi-Tech прошел в столичном центре инновационного и технического творчества. Мероприятие объединило сто талантливых школьников со всей страны. Свои навыки они продемонстрировали в семи номинациях. Участники выполняли фигуры высшего пилотажа с помощью дронов, создавали 3D-модели, компьютерные программы и даже управляли предметами силой мысли.

Лучших определяло профессиональное жюри. Победители получили дипломы и памятные призы, а также возможность представлять страну на международных конкурсах.