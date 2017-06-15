Финал конкурса "Минский мастер" объединил работников торговли

15 Июня 2017 18:51

Лучших поваров, кондитеров и продавцов в эти минуты награждают в столице. Финал конкурса "Минский мастер" на этот раз объединил работников торговли. Ранее жюри оценило профессионализм номинантов на рабочих местах: кондитеры удивляли изысканными десертами - двухэтажными тортами и душистыми пирогами; официанты - тематической сервировкой столов, а повара готовили экзотические салаты, холодные и горячие закуски. К финишу гастрономического марафона дошли 18 участников.

Мастеров ежегодно выбирают среди двух десятков профессий. За это время в конкурсе участие приняли около трехсот тысяч минчан.