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Финал игры "Зарничка" собрал в Борисове 70 октябрят со всей Беларуси
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16 Июня 2017 08:04

Финал игры "Зарничка" собрал в Борисове 70 октябрят со всей Беларуси

Финал республиканской спортивно-патриотической игры "Зарничка" собрал в Борисове 70 октябрят со всей Беларуси. Команды показали свое спортивное мастерство и смекалку в различных соревнованиях. Ранее этапы "Зарнички" прошли во всех регионах страны. В них участвовали более 30 000 школьников.

Отметим, "Зарничка" проводится впервые. Она посвящена 50-летию пионерской военно-спортивной игры "Зарница".

  

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