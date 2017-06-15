Финал игры "Зарничка" собрал в Борисове 70 октябрят со всей Беларуси

16 Июня 2017 08:04

Финал республиканской спортивно-патриотической игры "Зарничка" собрал в Борисове 70 октябрят со всей Беларуси. Команды показали свое спортивное мастерство и смекалку в различных соревнованиях. Ранее этапы "Зарнички" прошли во всех регионах страны. В них участвовали более 30 000 школьников.

Отметим, "Зарничка" проводится впервые. Она посвящена 50-летию пионерской военно-спортивной игры "Зарница".