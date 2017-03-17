Фейковыми новостями сейчас обеспокоены во всем мире

17 Марта 2017 21:22

Германия объявляет войну… фейковым новостям. Ложь и инсинуации в социальных сетях предлагают объявить вне закона, а распространителей наказывать гигантскими штрафами - до 50-ти миллионов евро. Соответствующий законопроект подготовил бундестаг. И в данном процессе немцы не одиноки. Это актуально для Евросоюза, США и Беларуси.

"Суды выносят приговоры минским студентам" - громкий заголовок, за который сразу цепляется глаз. И ни слова о том, что эти студенты (если это студенты) сделали. Участие в разрешенной акции - не повод для задержания. Поводом может стать только нарушение закона. Почему так называемые независимые СМИ упорно пропускают мимо текста факт того, что анархисты нарушили закон? Просто отличный заголовок: судят студента. Вот и видео, как его схватили. Правда в том, что марширует по улице этот студент в маске и под черным флагом. А накричавшись, как обычный пассажир, едет домой в троллейбусе. Но, сняв маску, он не снимает с себя ответственность.

Отмотайте назад события в Украине. Начало декабря 2013 года. Очень узнаваемые маски. И тоже все новостные ленты, как по команде, дружно рассказывают о задержанных студентах. Как результат - тысячи гневных комментариев и постов, призывы брать чай и хорошее настроение и выходить на улицы. Та же технология и у нас. Точь-в-точь!

Вот блогер, видимо, смеха ради назвал свое письмо министру внутренних дел "закрытым". А в социальной сети подкрепил позицию еще и острым словцом. Непечатным. Facebook стерпит, МВД - не факт.

Заголовки новостей в Интернете - отдельная история и настоящее искусство манипуляции общественным сознанием. Вот дружно приписанная "этим БТ-шникам" аналогия с нацизмом. Истинный смысл прозвучавшей в эфире информации замаскирован крикливым заголовком, который не соответствует озвученным фактам.

В ход пошли и другие грязные интернет-приемы. После того, как "Звонок другу" разместили на Youtube, была объявлена кампания дизлайков, инициаторы которой и заподозрили неладное, когда стало невозможно оставить комментарий под фильмом.

"Если автоматика Youtube считает, что началась накрутка, она отключает возможность лайков. Это давно всем известно. Лозунги - мимо. Никогда не поверю, что в разгар рабочего времени начались массовые просмотры этого фильма.

Зато на интернет-страничках своих изданий самые честные и демократические СМИ - настоящие хозяева. Тут и правда учитывается голос каждого. Только почему-то негативные отметки дублируются и сразу идут в "нужную" копилку.

Манипуляции видны и во время интернет-трансляций акций протеста. Вот акция в Гродно. Представительница исполкома несколько раз повторяет, что мэр приглашает на встречу. Корреспондент стоит рядом, все слышит. Но для своей аудитории передает совершенно противоположное!

Это Юлия Филиппович - жена осужденного на сутки участника уличных протестов. Вот фрагмент ее беседы со студией "Радио Свобода" по скайпу, который подключается через Интернет посредством телефонного оператора.

Фейковыми новостями и передергиваниями фактов сейчас всерьез обеспокоены во всем мире. Схема распространения ложных сведений везде одинакова - фальшивые сенсации рождаются в Интернете, стремительно распространяются в соцсетях и в последнее время все чаще попадают на страницы авторитетных газет или экраны уважаемых телеканалов. Порой случайно, порой намеренно, ради рейтингов или формирования нужного мнения.

Энн Аппельбаум, журналист, писатель, Великобритания: "Очень важно понимать, когда мы говорим о фейковых новостях, мы на самом деле говорим о дезинформации. Речь не просто о выдумках или слухах, которые всегда имели место. Сейчас мы говорим о возможности, которая появилась у определенных групп людей или партий, создавать целые сети фейковых новостей. Есть сайты, которые производят фейковые новости, есть сайты, которые распространяют их. Есть социальные сети, с помощью которых занимаются и тем, и другим”.

Самый массовый случай применения ложных новостей мир наблюдал в прошлом году - во время предвыборной кампании в США. На протяжении многих месяцев американские СМИ поливали грязью миллиардера Дональда Трампа, чтобы у избирателей пропало желание за него голосовать. Вот только эффект получился обратный. Тем не менее, проблемой всерьез обеспокоились и аналитики, и политики.

Дамиан Коллинс, депутат парламента Великобритании: "Это не только американская проблема. Это проблема, которая затрагивает весь мир. Основным инструментом распространения фейковых новостей являются люди, делящиеся контентом друг с другом в социальных сетях. И каждый день все больше людей разных возрастов пользуется Facebook или Google".

Энн Аппельбаум, журналист, писатель, Великобритания: "Первыми, кто начал активно использовать то же радио, были Гитлер и Сталин. Радио было первой средой, которую использовали для негативного воздействия на массы. И, я думаю, что с социальными сетями сейчас происходит то же самое. Они ведут к аналогичным революционным преобразованиям в СМИ. А это означает, что мы можем наблюдать разного рода странные эффекты и политические сдвиги".

Законы о противодействии дезинформации готовят страны ЕС, США, Канада. Правительство ФРГ разработало проект документа, который позволит штрафовать социальные сети на сумму до 50-ти миллионов евро за несвоевременное удаление фейкового либо нелегального контента. Похожую инициативу прорабатывают власти Чехии. В Великобритании же на днях появилось целое ведомство, которое будет работать с дезинформацией - министерство по борьбе с подрывной деятельностью. Его официальная задача - защита целостности британской демократической жизни.

На этом фоне в начале весны самая крупная социальная сеть планеты - Facebook - начала помечать фейковые новости в лентах пользователей специальной плашкой. Правда, работает функция только в англоязычном сегменте ресурса и лишь с теми новостями, на которые пожаловались пользователи.

В Беларуси распространяемый в медиапространстве контент регулируется законом о СМИ, соблюдение которого контролирует Министерство информации. Это ведомство вправе выносить зарегистрированным СМИ предупреждения о нарушениях и следить за устранением недочетов.