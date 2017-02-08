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Февраль продолжает бить рекорды по ночным морозам
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9 Февраля 2017 07:07

Февраль продолжает бить рекорды по ночным морозам

Сегодня утром многие автомобилисты рискуют добираться на работу на транспорте. Всему виной крепкий минус, который не дал завестись машинам. Февраль продолжает бить рекорды по ночным морозам. Минус 25-27 - такая температура была этой ночью в Витебске, Могилеве и Гомеле. В столице максимум минус 20. Медики советуют в такую погоду воздержаться от походов на улицу. Прогулка на морозе может обернуться обморожением. Впрочем, комфортный минус обещают уже сегодня днем.  

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