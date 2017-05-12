Фестиваль "VIVA, РОВАР" собрал любителей двухколесного транспорта

13 Мая 2017 15:01

Фестиваль "VIVA, РОВАР" проходит уже в третий раз. Любители двухколесного транспорта к празднику подошли креативно. Многие в костюмах.

Сейчас возле стелы работает Кристина Камыш (прямое включение).

Здравствуйте. Буквально пару минут назад первые велосипедисты отправились на дистанцию. А это значит, что велосезон официально открыт. Колонна следует по маршруту от стелы до "Минск-Арены" и обратно. Всего 10 километров и 400 метров. На этом участке, хочу напомнить, закрыто движение для всех иных видов транспортных средств. Оно возобновится в 16:00. Сам же велокарнавал поражает своими рекордами, красками и креативностью.

Сбор начался в 13:30. Те участники, которые прошли регистрацию, получали свои номера. Она была абсолютно бесплатная. Кто не успел зарегистрироваться, просто присоединялся к велоколонне. Здесь и маленькие дети, и люди старшего поколения. Сюда приехали компаниями, семьями, парами. "VIVA, РОВАР" становится международным карнавалом. В Минск прибыли любители двухколесного транспорта из Швеции, Германии, Швейцарии и Эстонии.

Поражает креативность велосипедистов. Серьезные люди сегодня не хотят быть серьезными. Здесь можно встретить космонавтов, принцесс, индейцев и пиратов. У кого на что хватит фантазии.

Фестиваль проходит в третий раз. Прошлогодний опыт говорит, что финишировать велосипедисты начнут через 30 минут. Но на этом карнавал не закончится.

В парке Победы организовано более 30 развлекательных площадок, в том числе для детей. Планируется выступление звезд белорусской эстрады.

И самое приятное для тех, кто зарегистрировался. Эти люди будут участвовать в розыгрышах призов и сувениров. Главные из которых - три велосипеда.



















