28 Декабря 2016 18:46

Фестиваль уличной еды в Минске - кулинары в режиме мастер-классов готовили самые популярные блюда. Самыми понравившимися оказались бургеры и баварские колбаски, которые жарили в кухнемобиле. А гастрономический эксперимент - еда с нестандартной начинкой.

Для детей кроме гастрономического меню предложили и кинематографическое - показали современные белорусские мультфильмы.