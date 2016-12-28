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Фестиваль уличной еды в Минске
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28 Декабря 2016 18:46

Фестиваль уличной еды в Минске

Фестиваль уличной еды в Минске - кулинары в режиме мастер-классов готовили самые популярные блюда. Самыми понравившимися оказались бургеры и баварские колбаски, которые жарили в кухнемобиле. А гастрономический эксперимент - еда с нестандартной начинкой.

Для детей кроме гастрономического меню предложили и кинематографическое -  показали современные белорусские мультфильмы.

 

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