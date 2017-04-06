6 Апреля 2017 21:24

Следовать принципам социальной справедливости. Федерация профсоюзов предлагает внести изменения в закон о пенсионном обеспечении. Дело в том, что многодетным мамам в общий трудовой стаж сейчас максимально засчитают только 9 лет. И если те, кто растит троих, в эту норму вписываются, то те, у кого четверо детей (в этом случае в декрете мама проводит 12 лет), засчитают все те же 9 лет и ни годом больше. Учитывая то, что минимальный страховой стаж в Беларуси повышен до 16 лет, трудовые годы нужно считать сегодня. Вопрос изучала Влада Карницкая.

День Татьяны Юшкевич фактически расписан по минутам. У женщины четверо детей. Уборка, готовка, прогулки, уроки - каждому нужно уделить внимание. Многодетная мама говорит, дом стал работой, и такой труд ничуть не проще, чем на родном предприятии - кондитерской фабрике. Но награда, конечно же, дома больше - минимум четыре детские улыбки.

В итоге в декрете Татьяна проведет 11 лет своей жизни. А в общий трудовой стаж из них зачтут только 9. Такая цифра прописана в действующем законодательстве. Именно поэтому сейчас Федерация профсоюзов нашей страны предложила специалистам социальной сферы рассмотреть возможность внесения поправок в закон о пенсионном обеспечении.

Такие мамы по законодательству на заслуженный отдых отправляются раньше на 5 лет, то есть в 53 года, и минимальный страховой стаж у них может быть всего 5 лет.

А вот каждый белорус сейчас имеет право на пенсию, если общий страховой стаж у него не менее 16 лет. К слову, к 2025 году он увеличится на 4 года. Если у человека не набирается столько в совокупности, то в будущем ему придется довольствоваться только социальной пенсией. Сегодня это половина бюджета прожиточного минимума, т.е. 90 рублей.

Такую пенсию в будущем могут получать не только женщины, воспитывающие четверых детей, а также родители детей-инвалидов и бывшие военнослужащие, у которых выслуга менее 20 лет.

В целом Федерация профсоюзов предлагает пересмотреть стаж для трех категорий белорусов. Все эти инициативы специалисты рассмотрят на Национальном совете через 2 недели. 20 апреля он пройдет в Минске. Проблемы страхового стажа - только один из вопросов программы.