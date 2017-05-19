Федерация профсоюзов Беларуси совместно с МАРТ планирует мониторить ценники в магазинах

18 Мая 2017 21:13

Федерация профсоюзов Беларуси совместно с Министерством антимонопольного регулирования и торговли планирует мониторить ценники в магазинах. Это решение было принято по итогам ежегодного Послания Президента народу и Национальному собранию. Александр Лукашенко подчеркнул, что цены должны контролировать все структуры. Для этого в регионах федерация создает рабочие группы. Об этом говорили сегодня на встрече руководства двух ведомств. В частности, о точках взаимодействия по обеспечению ценовой доступности на рынке Беларуси. Как отметил министр Владимир Колтович, с апреля МАРТ открыл горячую линию и принимает звонки по необоснованно завышенной стоимости товаров. За это время получено уже 200 обращений.

МАРТ готов внедрять и электронные сервисы мониторинга цен. В частности, с крупными торговыми сетями планируют подписать соглашения, по которым торговля в режиме онлайн будет отправлять в министерство информацию о стоимости товара от поставщика, размер своей торговой надбавки, как изменилась цена за 10 дней.