26 Января 2017 15:07

Факультативы в школе переносить на субботу не придется: в Министерстве образования прокомментировали нововведения, касающиеся 6-го учебного дня.

Так, по словам специалистов, переносить дополнительные занятия на субботу не нужно. Спортивные секции и соревнования также будут проводиться в субботу. Уже в следующем году составлять расписание будут с учетом шестого школьного дня. Пока же педагоги будут проводить по субботам консультации по возникающим вопросам. В ведомстве рассказали и о том, как будут оплачиваться дополнительные часы в шестой школьный день.

Виктор Якжик, заместитель министра образования Беларуси:

"Оплата труда учителя предметнику консультаций в шестой школьный день будет осуществляться по тем же принципам оплаты труда, по которым осуществляется в пятидневную учебную неделю. Т.е. сегодня не более 36 часов учебная неделя при нагрузке на ставку 20 часов, и уже оплата труда консультаций заложена в нормативных документах".

Напомним, нововведения носят рекомендательный характер. Каждая школа сама регулирует и устанавливает план занятий и консультаций в субботу. Ученики также могут выбрать - посещать их или нет.