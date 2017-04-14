Ежегодный конкурс "100 идей для Беларуси" пройдет в конце апреля

15 Апреля 2017 21:28

Наука руками молодых белорусов. Ежегодный конкурс инноваций - "100 идей для Беларуси", который открыл стране и миру уже тысячи талантливых людей, пройдет в конце апреля. Воочию посмотреть на разработки молодых ученых можно во многих больницах, музеях и на предприятиях Беларуси. А некоторые и вовсе используются далеко за пределами нашей страны. О том, как идея становится международным проектом узнала, Юлия Гризунт.

В этом институте делают лекарства для тех пациентов, которые не могут рассказать, что у них болит. Любые таблетки для животных должны не просто устранить проблему – ни в коем случае не повлиять на остальные органы. Задача настолько непростая, что разработка молодого ученого Натальи Щемелевой стала объектом обсуждения далеко за пределами страны. Экологически чистый препарат для профилактики паразитов, который никак не влияет на качество молока буренки.

Еще одно изобретение по профилактике - только уже не болезней – ткань, которая не загорается. Точнее, не ткань, а специальная пропитка для нее. Такой материал - неотъемлемая часть неофициального мирового проекта "Идеальный дом". Ведь в таком доме ни шторы, ни простынь, ни ковер не смогут загореться. Причем, даже после того, как пройдут десяток стирок. В безопасности останутся и вещи около огнестойкой ткани. Но главное: вещество, которым обработана ткань, совершенно безвредно для людей.

Этот проект заявлен на конкурс "100 идей для Беларуси" в этом году. В прошлом, к слову, представили насадку для тушения пожара, который позволяет разделить воду с пеной на мелкие капли, то есть - жидкость не стекает по пластмассе или резине. 100% смеси идет на борьбу со стихией.

Екатерина Петрашкевич, координатор проекта "100 идей для Беларуси" в г. Минске: "Участники получают свою поддержку на государственном уровне. Много победителей у нас в конкурсе молодежных инновационных проектов. Они выигрывают гранты, получают средства на коммерциализацию проекта".

Сегодня увидеть разработки молодых ученых можно в сотне больниц, музеев, на предприятиях Беларуси и далеко за рубежом.

За 5 лет приблизиться к своей мечте и, возможно, будущей профессии смогли более 9000 юных Белорусов. Все они получили возможность заявить о себе. И самое главное - нашли контакты тех, кто помог реализовать задумку на практике. Конкурс "100 идей для Беларуси" продолжается. В конце апреля пройдет 6-е ежегодное соревнование. Кроме того, подать заявки на участие в следующем году можно уже сейчас.

Заявить о себе сегодня можно и на более масштабной арене. С прошлого года в конкурсе стали участвовать лучшие разработчики СНГ. Ведь именно такие соревнования дают шанс идее попасть в дома, стать частью истории или даже спасти жизнь.