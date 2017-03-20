Общество
21 Марта 2017 12:06
Ежегодные премии спецфонда Президента и облисполкома вручили юным талантам в Гомеле
Ежегодные премии спецфонда Президента и облисполкома торжественно вручили юным талантам в Гомеле. В этом году около 260-ти детей из региона стали победителями и лауреатами международных и республиканских конкурсов. Награды получили 28 человек - учащиеся художественных учреждений и актеры театров. 10 стали лауреатами спецфонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи, 18 получили премии Гомельского облисполкома.
Специальный фонд Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи создан в 1996 году. Премии Гомельского облисполкома вручаются с 1997 года. За 20 лет их удостоены более 500 одаренных ребят из Гомельской области.
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