Ежегодные премии спецфонда Президента и облисполкома вручили юным талантам в Гомеле

21 Марта 2017 12:06

Ежегодные премии спецфонда Президента и облисполкома торжественно вручили юным талантам в Гомеле. В этом году около 260-ти детей из региона стали победителями и лауреатами международных и республиканских конкурсов. Награды получили 28 человек - учащиеся художественных учреждений и актеры театров. 10 стали лауреатами спецфонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи, 18 получили премии Гомельского облисполкома.

Специальный фонд Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи создан в 1996 году. Премии Гомельского облисполкома вручаются с 1997 года. За 20 лет их удостоены более 500 одаренных ребят из Гомельской области.