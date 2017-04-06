Общество
7 Апреля 2017 08:05
Евросоюз ужесточает правила въезда в зону Шенгена и контроль на границе
Изменения связаны с террористической угрозой. Ужесточение правил затронет все пункты пропуска: автомобильные, пешеходные, морские порты и авиаузлы. Вместе с тем людям обещают не создавать сложностей и минимизировать последствия введения новых мер. Чтобы избежать очередей, в случае необходимости откроют дополнительные пункты прохождения контроля, в том числе мобильные.
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