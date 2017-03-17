Европейский союз поможет развитию местных инициатив в Беларуси

Общество
19 Марта 2017 09:03
Европейский союз поможет развитию местных инициатив в БеларусиРечь идет о более 120 проектах в 30 районах страны. На их реализацию ЕС выделил более 2 миллионов евро. Первый договор подписан в Минске. В Воложинском районе планируют создать новый экологический объект для туризма, который предназначен для наблюдения за птицами. В Витебской области - запуск воздушного шара для туристов, которые смогут полюбоваться природой. В Гродненской -- на воду спустят корабль для экскурсий. В приоритете развитие здорового образа жизни и социальных услуг для населения. Первые результаты должны быть видны уже через полгода.
Решение, какие именно проекты реализовывать, принимали исключительно местные власти. Госпожа Викторин отметила, Евросоюз доволен кооперацией с белорусской стороной, реализация программы будет продолжена.
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