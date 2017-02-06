6 Февраля 2017 19:12

Евроопт вручил щедрые подарки тем участникам "Удачи в придачу", кто остановился в шаге от выигрыша квартиры. Ведь в каждом туре было несколько претендентов на столичное жилье. Им вручили денежные сертификаты на 500 рублей, а также по планшету и подарочному набору с самыми полезными и нужными в любой семье товарами. Удача любит настойчивых. Так считают в Евроопте и исполняют мечты. Репортаж Ксении Лебедевой.

Почти 85 тысяч покупателей встретились со своей удачей в магазинах "Евроопт" и стали победителями игры "Удача в придачу". А это по численности население таких городов, как Полоцк или Жлобин. 5 человек получили столичную прописку, став обладателями квартир в Минске. 57 - владельцами автомобилей.

Но были и те, кто остановился в шаге от заветной победы. От квартиры в Минске их отделяла лишь одна цифра. В момент розыгрыша эти участники видели свою фамилию на экране телевизора в прямом эфире рядом с фамилиями других претендентов на квартиру, но в итоге удача выбрала других.

Таким участникам, а их было 20, решили вручить памятные подарки. И напомнить, что удача любит настойчивых. Так Татьяна Бутузова полгода назад выиграла 100 белорусских рублей. В этот раз осталась в шаге от квартиры. Она знает, что все по-честному.

Семья Соболевских квартиру тоже не выиграла. Однако играть продолжают. Ведь включив телевизор в канун Нового года, на экране увидели свою фамилию. Решили, что это знак.

Среди тех, чья фамилия на экране была в числе претендентов на столичную прописку, оказалась и Нина Владимировна Головочева. Ее семье еще одна квартира пришлась бы кстати. Ведь в трех комнатах их семеро. Но пусть выиграть не удалось, вера осталась. Поэтому за покупками - только в Евроопт.

Поощрять участников игры "Удача в придачу", которые остались в шаге от мегаудачи, будут каждые пять туров игры. Напомню, что в 26-м туре, который продлится до 10 февраля включительно, уже в эту субботу разыграют 30 тысяч денежных сертификатов, три автомобиля Hyundai Сreta и, конечно же, шестую столичную квартиру от Евроопта, расположенную в престижном жилом комплексе "Маяк Минска". А определит главных счастливчиков страны популярная российская певица Валерия.