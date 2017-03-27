Евроопт разыграл 9-ю столичную квартиру в игре "Удача в придачу"

27 Марта 2017 21:41

Она досталась молодой семье из Калинковичей. В игре участвовать начали с первого тура. Наградой за терпение и настойчивость стал грандиозный выигрыш.

В 29-м туре также было разыграно и три новеньких Nissan Terrano. Сегодня серебристый автомобиль отправился в Брест, где проживает 60-летняя Анна Фиешко, белый внедорожник теперь принадлежит 31-летнему Антону Вишневскому из Осиповичей Могилевской области. А ключи от темно-серого Nissan Terrano получил 30-летний Виталий Горельчик из Минска. Анна Фиешко - пример для тех, кто еще ждет своего счастливого случая. Верила в победу с первого тура, собирала по несколько десятков игровых кодов и результат - выиграла досрочно. Как показывает практика, выиграть можно даже с одним единственным игровым кодом. Однако чем больше их у вас, тем выше шансы на победу.

Уже 8 апреля своих обладателей найдут денежные сертификаты, три новеньких автомобиля марки Nissan Terrano и 10-я квартира от Евроопта. А еще главная новость весны - в 30-м туре будут впервые разыграны 40 туров в Турцию на двоих. Сразу 80 счастливчикам уже в мае достанется неделя отдыха в роскошном пятизвездочном отеле на берегу Средиземного моря в турецком регионе Кемер. А встретиться с удачей очень просто. Покупайте в магазинах "Евроопт", "Е-доставке" и "ГиперМолле" необходимые вам товары, включая любой "товар удачи" и используя дисконтную карту "Е-плюс". Стоит отметить, что с 24 марта к "Е-доставке" присоединились Витебск, Могилев и еще 130 городов и деревень Витебской и Могилевской областей.