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2 Марта 2017 11:00

Это еще не паводки, но вода в реках Минской области прибывает

Неман, Березина и Вилия под контролем МЧС и метеорологов. Оценила ситуацию на берегах, и не только, наш корреспондент Антонина Станкевич. Подробности в "Навінах рэгіёна" в 15:15.

Это еще не паводки, но вода в реках Минской области прибывает

 

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