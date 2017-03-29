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29 Марта 2017 16:03

Есть все, что хочешь, и худеть - возможно

Гомельские IT-шники уверяют: это не хитрый маркетинговый ход, а приятная реальность. Они разработали программу, которая с точностью до калории рассчитывает меню из привычных продуктов, уменьшив их норму, но при этом грамотно сохранив рацион.

Есть все, что хочешь, и худеть - возможно

 

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