Есть все, что хочешь, и худеть - возможно

29 Марта 2017 16:03

Гомельские IT-шники уверяют: это не хитрый маркетинговый ход, а приятная реальность. Они разработали программу, которая с точностью до калории рассчитывает меню из привычных продуктов, уменьшив их норму, но при этом грамотно сохранив рацион.



