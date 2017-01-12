Эра Dial-up Интернета завершается в Беларуси

12 Января 2017 12:06

Уже с первого февраля услуги коммутируемого доступа в сеть станут недоступны для абонентов. Напомним, это первая технология подключения к глобальной паутине, которой в Беларуси мог воспользоваться каждый. Войти в Интернет можно было лишь с помощью модема и стационарного телефона. При этом телефонная линия была постоянно занята, а скорость передачи данных низкая - не более 50 килобит в секунду. Все остальные, не столь архаичные предложения на рынке Интернета, остаются доступными для абонентов.