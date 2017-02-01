Эпидемиологическая ситуация в Беларуси спокойная

1 Февраля 2017 07:24

Показатели заболеваемости острыми респираторными инфекциями - в пределах предыдущих лет. Среди пациентов - больше детей - почти 62%. Специалисты регистрируют единичные случаи гриппа. Однако о схожести ситуации с Россией, где закрыто более двух тысяч школ и полсотни детсадов, конечно, не приходится.

Людмила Жилевич, замначальника главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Беларуси: "На сегодняшний день общая эпидемиологическая ситуация спокойная. Подъем гриппа небольшой. В основном это респираторные вирусы. Если соблюдать правила гигиены и тепло одеваться, то можно все предотвратить. Если и есть случаи гриппа, то они протекают достаточно спокойно, без осложнений".

Медики не прогнозируют роста заболеваемости. Решающей все же стала вакцинация. Прививки от гриппа сделали более 40% белорусов.