Эпидемии гриппа в столице не фиксируется

30 Января 2017 18:40

Чаще всего медики регистрируют случаи негриппозных вирусов, преимущественно у детей. Единичные случаи гриппа А встречаются среди взрослых, в основном тех, которые не сделали прививки. Именно благодаря кампании по иммунизации населения удалось избежать эпидемии. В этом году прививку сделали более 40% горожан. В соответствии с ежегодными наблюдениями, именно конец января - начало февраля характеризуется всплеском сезонных вирусных заболеваний.