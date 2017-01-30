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Эпидемии гриппа в столице не фиксируется
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30 Января 2017 18:40

Эпидемии гриппа в столице не фиксируется

Чаще всего медики регистрируют случаи негриппозных вирусов, преимущественно у детей. Единичные случаи гриппа А встречаются среди взрослых, в основном тех, которые не сделали прививки. Именно благодаря кампании по иммунизации населения удалось избежать эпидемии. В этом году прививку сделали более 40% горожан. В соответствии с ежегодными наблюдениями, именно конец января - начало февраля характеризуется всплеском сезонных вирусных заболеваний.

  

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