21 Декабря 2016 21:09

Тем временем белорусские медики убеждены, что эпидемии гриппа в нашей стране ждать не стоит. Резкого всплеска заболеваемости, по аналогии с российскими регионами, специалисты не прогнозируют. Вирусы гриппа под контролем, прежде всего благодаря вакцинации. Как еще защитить себя от простуды? И насколько вирусы зависят от погоды? Материал Натальи Тарасюк.

Наши поликлиники, в отличие от московских, работают в штатном режиме. Об эпидемии гриппа, как в ряде регионов России, и даже росте ОРВИ речь не идет. Наши врачи стабильность ситуации связывают, прежде всего, с вакцинацией. Более 40 % белорусов заранее озаботились профилактикой и сделали прививки.

В состав вакцины включили антигены вирусов гриппа типа А, в том числе гонконгского и свиного), а также типа В. Новых штаммов, по прогнозам медиков, этой зимой не предвидится.

Валентина Тухто, заместитель главного врача УЗ "19-я центральная районная поликлиника Первомайского района г. Минска: "Те штаммы вируса, которые сейчас циркулируют в России, они включены были в вакцину, которой мы прививали. Поэтому мы надеемся, что такого всплеска заболеваемости не будет".

С высокой температурой лучше остаться дома и врача вызвать. От самолечения отказаться, как и до визита медика повременить с походом в аптеку. Сейчас заболеваемость острыми респираторными инфекциями на уровне 2015, т.е. роста нет.

Ирина Глинская, заведующая отделением иммунопрофилактики Минского городского центра гигиены и эпидемиологии: "Заболеваемость, в первую очередь, определяется негриппозными вирусами, такими как аденовирусами. Они находятся на первом месте. Но существенную роль играют в заболеваемости вирусы парагриппа и РС-вирусы. Что касается распределения заболеваемости детки-взрослые, то она опять же закономерно: примерно 60 % случаев заболевания приходится на детей".

Заболевшим врачи рекомендуют оставаться дома, особенно в первые три дня, чтобы не вредить себе и не становиться еще и источником инфекции для других. Но если рядом все же окажется явно простуженный человек, то от него лучше отойти минимум на метр. Важен и респираторный этикет. Кашлять не в ладошку, а в изгиб локтя, а еще лучше - в носовой платок. И чаще мыть руки. А вот маска поможет, если менять ее каждые два-три часа.

Александр Макарушко, консультант отдела первичной медицинской помощи главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Беларуси: "Одеваться нужно в соответствии с температурой. Если на улице плюсовая температура, то одеваться тепло не стоит. Человек вспотеет, потом сквозняк - это располагает, чтобы он заболел простудными инфекциями. Что касается питания, то главное - достаточный объем жидкости и достаточное потребление овощей и фруктов".

Минус или плюс на улице на вирусы напрямую не влияет. В ближайшие три дня больших холодов ждать не стоит. Завтра от -3 до +2 днем. В пятницу балтийский фронт принесет в страну дождь и гололед, но плюс будет сохраняться. В субботу и вовсе до +4.

