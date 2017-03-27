Экзотические насекомые - в минском Ботаническом саду

27 Марта 2017 15:30

Императорские скорпионы, пауки из тропических лесов и банановые тараканы. Некоторые виды на Земле появились миллионы лет назад. В оранжерее представлены экспонаты насекомых, паукообразных и многоножек, у которых бывает 278 пар ног.

Также можно полюбоваться попугаями ара и какаду и оценить их музыкальный слух. Для юных посетителей - интерактивные игры с птицами.

Выставка попугаев работает до 30 марта, а "Маленький мир насекомых" можно посетить до 15 апреля.