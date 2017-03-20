Экспозицию Национального исторического музея Беларуси можно увидеть за один рубль

20 Марта 2017 08:04

Такую акцию музей посвятил Международному дню счастья, который отмечается сегодня. ООН провозгласил праздник пять лет назад. Его учредители призывают страны направить усилия на улучшение благосостояния людей. День выбран неслучайно. 20 марта - это день весеннего равноденствия, когда на всей Земле день и ночь практически равны.