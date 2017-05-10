10 Мая 2017 21:12

Экспорт медуслуг в Беларуси за 3 месяца этого года увеличился на 20 % и составил более 7 миллиардов долларов. За шансом на вторую жизнь к нам приезжают не только из стран СНГ, но и европейцы. Белорусским врачам доверяют, и на то множество причин. Во-первых, страна в целом занимает лидирующее место по качеству услуг в мире. Во-вторых, создана система современных медцентров, внедряются новейшие технологии, причем и в регионах. Дело за малым - подтянуть первичное звено медицины. Такую задачу поставил Президент во время Послания белорусскому народу и собранию. Сейчас особое внимание повышению доступности диагностических услуг, в том числе и в глубинке, а также передаче опыта новым поколениям молодых врачей. В нескольких больницах столицы и регионов побывала Юлия Гризунт.

В 10 утра стандартно заняты все 5 операционных кардиоклиники. Ведь когда речь идет о главной мышце в организме, каждая минута на счету. Богдан Дуравкин приехал из Украины с дилатационной кардиомиопатией. Это наследственное заболевание, которое буквально на глазах убивает человека - полости сердца расширяются, оно перестает выполнять свои функции, а вместе с тем снижается работоспособность почти всех органов. Несмотря на то, что пациенту всего 27 лет, организм был истощен настолько, что еще немного и случай стал бы неоперабельным.

Иностранцы, которые приезжают к нам, чтобы пересадить сердце, говорят на самых разных языках: "В Беларуси я родился заново". За прошлый год таких людей в мире стало больше на 14 человек. За этот - уже на 7.

Пересадить главный орган стоит 100 тысяч долларов. А в среднем чек иностранных пациентов, которые, к слову, преодолевают тысячи километров иногда просто ради диагностики, 233 доллара.

Каждый год в наших больницах проходят лечение более 150 тысяч иностранных пациентов. Цифра постоянно растет. Для примера, в 2016 экспорт медуслуг составил более 40 миллионов долларов, что на 4 миллиона превысило итоги 2015. В медицинских центрах слово "спасибо" ежедневно звучит на самых разных языках. О наших докторах только за последний год из первых уст слышали в 128 странах мира.

Многие из них, конечно, едут не столько в саму клинику, сколько к именитым докторам. Перед ними стоит важнейшая задача еще и за пределами операционных - передать свои навыки выпускникам белорусских медуниверситетов. И самое сложное впервые доверить интернам человеческую жизнь .

У Александра Бондаровича немного другая ситуация. О том, что он хочет стать хирургом, в Столбцах узнали, когда он еще был школьником. Областная больница ждала нового специалиста с первого курса, он в свою очередь знал, что из Витебска вернется на родину, чтобы здесь лечить тех, кто верил в его мечту. К слову, пугала Александра в больнице встреча далеко не с болезнями.

И вот сейчас, еще будучи интерном, Александр уже проводит операции самостоятельно. Мы встретили молодого хирурга после процедуры по установке тазобедренного протеза. И ради этой операции из Столбцов не нужно ехать ни в более крупный город, ни тем более в Минск.

Вячеслав Шило, заместитель министра здравоохранения Беларуси: "В Республике Беларусь создана многоуровневая система оказания медицинской помощи. И в областных больницах, и в городских больницах, во многих областных центрах можно получить практически весь спектр медвмешательств, которые проводятся и в столице".

Если же подходящего специалиста нет, его можно вызвать для консультации в любой район из Минска. Но такая практика уже сводится к нулю, потому что доктора из маленьких городов все чаще посещают республиканские и международные конференции. Кроме того, много внимания сегодня уделяется закупке современного оборудования на местах.

Это позволяет проводить все исследования от анализа крови до проверки на гормоны и даже на онкологию.

А профилактики лучше чем отдых, как известно, не найти. И здесь нет равных белорусской природе, что, к слову, тоже уже давно известно иностранным гостям, которые приезжают в одни и те же места порой, без преувеличений, по 10 раз подряд. Соотношение гостей примерно 80 на 20, большая часть - из-за рубежа.

Собственно, где, как не в санатории можно буквально погрузиться на 12 дней совсем в другой мир. Чаще всего, в стоимость путевки сразу входит питание, проживание, пару процедур в день, занятия спортом, все, конечно же, индивидуально.

Нашим докторам доверяют. И на это есть основания. Сегодня в нашей стране спасают недоношенных малышей, рожденных с 23 недели. Роженицы из России приезжают не только в Минск, но и, например, Витебск. Хирурги практически создают нового человека - развиваются комплексные трансплантации, а для операций уже используются органы, напечатанные на принтере. Именно так выглядит будущее медицины, которое в каждой операционной Беларуси начинается уже сейчас.